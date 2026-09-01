THÉÂTRE LE MALADE IMAGINAIRE Cazouls-lès-Béziers
samedi 19 septembre 2026 · Cazouls-lès-Béziers
Informations pratiques
Cazouls-lès-Béziers
THÉÂTRE LE MALADE IMAGINAIRE
Place des 140 Cazouls-lès-Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Théâtre Le malade imaginaire Illustre théâtre de Pézenas
Dans le cadre du week-end du patrimoine, le service culture de la ville vous invite à assister à une représentation en plein air sur la place des 140 de l’incontournable Malade imaginaire par l’Illustre théâtre de Pézenas. .
Place des 140 Cazouls-lès-Béziers 34370 Hérault Occitanie +33 4 67 93 41 99 mediatheque.cazouls@ladomitienne.com
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English :
Theater *The Imaginary Invalid* The Famous Theater of Pézenas
L’événement THÉÂTRE LE MALADE IMAGINAIRE Cazouls-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-08-24 par 34 OT LA DOMITIENNE