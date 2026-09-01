Informations pratiques

Cazouls-lès-Béziers

THÉÂTRE LE MALADE IMAGINAIRE

Place des 140 Cazouls-lès-Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Théâtre Le malade imaginaire Illustre théâtre de Pézenas

Dans le cadre du week-end du patrimoine, le service culture de la ville vous invite à assister à une représentation en plein air sur la place des 140 de l’incontournable Malade imaginaire par l’Illustre théâtre de Pézenas. .

Place des 140 Cazouls-lès-Béziers 34370 Hérault Occitanie +33 4 67 93 41 99 mediatheque.cazouls@ladomitienne.com

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English :

Theater *The Imaginary Invalid* The Famous Theater of Pézenas

L’événement THÉÂTRE LE MALADE IMAGINAIRE Cazouls-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-08-24 par 34 OT LA DOMITIENNE