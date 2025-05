Théâtre « Le Malade imaginaire » de Molière – Salle des fêtes Perreuil, 31 mai 2025 20:30, Perreuil.

Saône-et-Loire

Théâtre « Le Malade imaginaire » de Molière Salle des fêtes Place de la Mairie Perreuil Saône-et-Loire

Début : 2025-05-31 20:30:00

fin : 2025-05-31

Date(s) :

2025-05-31

Argan, le malade imaginaire , est veuf et a épousé Béline, qui fait semblant de bien s’occuper de lui. En fait, elle ne souhaite que l’héritage.

Il se fait faire des saignées et absorbe toutes sortes de remèdes prescrits par des médecins prétentieux. Toinette, la servante, se déguise en médecin et lui dispense de nombreux conseils en se moquant des hommes de savoir.

Sa fille, Angélique, aime Cléante. Argan souhaitait la voir épouser Thomas Diafoirus, lui aussi médecin.

Pour aider les jeunes amoureux, Toinette recommande à Argan de jouer au mort. Croyant Argan décédé, sa femme exulte. Angélique, manifeste un chagrin sincère à la mort de son père. Aussitôt Argan cesse son jeu et accepte l’union avec Cléante, à la condition qu’il devienne médecin.

Béralde, frère d’Argan, conseille à ce dernier de devenir médecin à son tour. À la fin de la pièce, nous assistons à la cérémonie burlesque de l’intronisation du malade imaginaire comme médecin. .

Salle des fêtes Place de la Mairie

Perreuil 71510 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 55 24 18 serge.pocheron@orange.fr

