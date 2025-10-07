Théâtre : Le malade imaginaire Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire

jeudi 12 février 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-12 19:00 –

Gratuit : non de 7€ à 17€ à partir de 8 ans Tout public

Le malade imaginaire, par le collectif CitronAngélique aime Cléante. Angélique veut vivre, aimer en liberté, mais son père a peur de la mort. Il veut la marier au Docteur Diafoirus pour avoir toujours sous la main un médecin qui sache soigner ses maladies imaginaires… Le Collectif Citron presse l’œuvre de Molière pour en extraire un jus vitaminé, drôle et libérateur. Les comédiens sont tout proches, la langue pétille, les masques grimacent, les quiproquos s’enchaînent et les obsessions d’Argan virent au cauchemar. Attention énergie contagieuse !Avec : Charles Lemâle, Aude Le Jeune, Jean-Pierre Morice, Clémence SolignacMise en scène : Juliette HeringerProduction : Elodie BiardeauCréation sonore : DJ SpokCréation masques : Samuel ConstantinConception et création du dispositif lumières et régie : Simon RuttenRégisseurs (en alternance) : Romain Mulochau, Simon Rutten, François Villain

Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire 44980

02 40 68 16 39 http://www.sainte-luce-loire.com billetterie@sainte-luce-loire.com https://web.digitick.com/le-malade-imaginaire-theatre-css5-villedesaintelucesurloire-pg51-ei1064027.html