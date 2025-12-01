Théâtre Le Malade Imaginaire La Salicorne Saujon

Théâtre Le Malade Imaginaire

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

– de 10 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 20:30:00

fin : 2025-12-20 20:30:00

Date(s) :

2025-12-20

Argan est persuadé d’être l’homme le plus malade du monde. Afin de s’assurer unn secours quotidien et durable, il a décidé de marier sa fille à un médecin. Mais celle-ci ne compte pas se laisser faire…

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 63 54 05 alineetartcompagnie@gmail.com

English :

Argan is convinced that he is the sickest man in the world. In order to secure daily and lasting help, he has decided to marry his daughter off to a doctor. But she has no intention of letting him…

German :

Argan ist davon überzeugt, dass er der kränkste Mensch der Welt ist. Um sich eine tägliche und dauerhafte Hilfe zu sichern, hat er beschlossen, seine Tochter mit einem Arzt zu verheiraten. Doch die Frau will sich das nicht gefallen lassen…

Italiano :

Argan è convinto di essere l’uomo più malato del mondo. Per assicurarsi un aiuto quotidiano e duraturo, ha deciso di far sposare sua figlia con un medico. Ma lei non ha alcuna intenzione di cedere…

Espanol :

Argán está convencido de que es el hombre más enfermo del mundo. Para asegurarse su ayuda diaria y duradera, ha decidido casar a su hija con un médico. Pero ella no tiene intención de ceder…

