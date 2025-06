Théâtre « Le manoir de l’horreur » (LOL) La chapelle Oloron-Sainte-Marie 2 juillet 2025 19:00

Pyrénées-Atlantiques

Théâtre « Le manoir de l’horreur » (LOL) La chapelle 14 Rue Adoue Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-02 19:00:00

fin : 2025-07-02 19:30:00

Date(s) :

2025-07-02

2025-07-03

Trois ados pénètrent dans un manoir lugubre pour sauver leur ami disparu. Mais derrière chaque porte les attend un personnage plus étrange vampire ultra-nerveux, clown démoniaque, inventeur fou, danseuses maudite… et Ridote, le nain fanatique des chaussettes. Et si le vrai monstre n’était pas celui qu’on croit ? « Le Manoir de l’horreur (LOL) » détourne les codes du fantastique et de l’horreur pour livrer une jolie comédie, pleine de rebondissements et de révélations. Cette pièce inédite a été entièrement imaginée et écrite par la troupe des ados du Théâtre La Baraque (avec Armelle, Bohème, Capucine, Haïzéa, Oïhané, Laura, Lucie, Natanaël, Nora). .

La chapelle 14 Rue Adoue

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 82 56 93 resa.la.baraque@gmail.com

