Théâtre Le mariage de Figaro Collège François Villon Yzeure

Théâtre Le mariage de Figaro

Collège François Villon 3 rue de la Baigneuse Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Plongez dans une comédie intemporelle, pleine d’esprit et de rebondissements. Une tournée 2026 à ne pas manquer pour rire, réfléchir et vibrer au rythme des intrigues de Beaumarchais. Réservez vite !

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Collège François Villon 3 rue de la Baigneuse Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 46 00 29

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English :

Immerse yourself in a timeless comedy, full of wit and twists. A not-to-be-missed 2026 tour of Beaumarchais? intrigue, laughter and reflection. Book now!

L’événement Théâtre Le mariage de Figaro Yzeure a été mis à jour le 2026-03-24 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région