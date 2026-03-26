Théâtre Le mariage de Figaro Collège François Villon Yzeure
Théâtre Le mariage de Figaro Collège François Villon Yzeure vendredi 12 juin 2026.
Théâtre Le mariage de Figaro
Collège François Villon 3 rue de la Baigneuse Yzeure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Plongez dans une comédie intemporelle, pleine d’esprit et de rebondissements. Une tournée 2026 à ne pas manquer pour rire, réfléchir et vibrer au rythme des intrigues de Beaumarchais. Réservez vite !
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Collège François Villon 3 rue de la Baigneuse Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 46 00 29
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English :
Immerse yourself in a timeless comedy, full of wit and twists. A not-to-be-missed 2026 tour of Beaumarchais? intrigue, laughter and reflection. Book now!
L’événement Théâtre Le mariage de Figaro Yzeure a été mis à jour le 2026-03-24 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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