Théâtre Le mariage du siècle Ance Féas

Théâtre Le mariage du siècle

Salle des fêtes Ance Féas Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Une pièce écrite et présentée par la troupe Les Six Reines de l’atelier théâtre d’Arette. .

Salle des fêtes Ance Féas 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine arkipousse@outlook.com

