Théâtre Le Mariage forcé Amiens

Théâtre Le Mariage forcé

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 17:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22

Molière | Louis Arene | Avec la troupe de la Comédie-Française

Bas les masques !

Attention, rendez-vous d’exception : la Comédie-Française fait escale à Amiens pour les fêtes de Noël ! Avec Le Mariage forcé, Louis Arene, artisan remarqué du jeu masqué, livre une version débridée et baroque de la farce grinçante et quasi anti-patriarcale de Molière. On y rencontre un Sganarelle bourgeois naïf décontenancé par le discours libertaire de la fougueuse Dorimène qu’il croyait dominer en l’épousant, et qui consulte, à la va-vite, philosophes, bohémiennes et magiciens pour être rassuré sur ses noces. Les notions de couple et rapports amoureux sont cruellement et joyeusement malmenés dans cette satire à la dimension onirique et picturale remarquable. Une fête de théâtre, idéale pour clore l’année en beauté!

CONSEILLÉ À PARTIR DE 15 ANS

TARIF 3 · 8 À 30€

DURÉE · 1H

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

English :

Molière | Louis Arene | With the Comédie-Française troupe

Masks off!

The Comédie-Française is stopping off in Amiens for Christmas! With Le Mariage forcé, Louis Arene, a noted masked actor, delivers an unbridled, baroque version of Molière’s gritty, almost anti-patriarchal farce. We meet a naïve bourgeois Sganarelle, bewildered by the libertarian rhetoric of the fiery Dorimène, whom he thought he would dominate by marrying her, and who hastily consults philosophers, bohemians and magicians to be reassured about his marriage. The notions of couple and love are cruelly and joyously mauled in this satire with a remarkable dreamlike, painterly dimension. A theatrical feast, ideal for closing the year on a high note!

RECOMMENDED FOR AGES 15 AND UP

RATE 3 8 TO 30?

DURATION 1H

BOOKING MEMBERS

THURSDAY JUNE 5

RESERVATION PUBLIC

TUESDAY, SEPTEMBER 2

German :

Molière | Louis Arene | Mit dem Ensemble der Comédie-Française

Runter mit den Masken!

Achtung, ein außergewöhnlicher Termin: Die Comédie-Française macht während der Weihnachtszeit in Amiens Station! Mit Le Mariage forcé liefert Louis Arene, ein viel beachteter Handwerker des Maskenspiels, eine zügellose und barocke Version von Molières grinsender und fast anti-patriarchalischer Farce. Wir begegnen einem naiven bürgerlichen Sganarelle, der von der libertären Rhetorik der temperamentvollen Dorimène, die er durch die Heirat mit ihr zu beherrschen glaubte, entmutigt wird und der in aller Eile Philosophen, Zigeunerinnen und Zauberer konsultiert, um sich über seine Hochzeit zu vergewissern. Die Vorstellungen von Paaren und Liebesbeziehungen werden in dieser Satire mit ihrer bemerkenswerten traumhaften und malerischen Dimension auf grausame und fröhliche Weise missbraucht. Ein Fest des Theaters, ideal, um das Jahr in Schönheit abzuschließen!

EMPFOHLEN AB 15 JAHREN

TARIF 3 8 BIS 30?

DAUER 1 STUNDE

RESERVIERUNG FÜR MITGLIEDER

DONNERSTAG, 5. JUNI

RESERVIERUNG ÖFFENTLICHKEIT

DIENSTAG, 2. SEPTEMBER

Italiano :

Molière | Louis Arene | Con la compagnia della Comédie-Française

Abbasso le maschere!

La Comédie-Française fa tappa ad Amiens per Natale! In Le Mariage forcé (Il matrimonio forzato), Louis Arene, noto attore in maschera, propone una versione sfrenata e barocca della graffiante farsa di Molière, quasi antipatriarcale. Incontriamo un ingenuo borghese Sganarelle, sconcertato dalle posizioni libertarie della focosa Dorimène, che pensava di dominare sposandola, e che consulta frettolosamente filosofi, bohémien e maghi per essere rassicurato sul suo matrimonio. Le nozioni di coppia e d’amore sono crudelmente e gioiosamente dilaniate in questa satira dalla notevole dimensione onirica e pittorica. Una festa teatrale, ideale per chiudere l’anno in bellezza!

CONSIGLIATO A PARTIRE DAI 15 ANNI

PREZZO 3 8-30?

DURATA 1H

PRENOTAZIONE MEMBRI

GIOVEDÌ 5 GIUGNO

PRENOTAZIONE PUBBLICO

MARTEDÌ 2 SETTEMBRE

Espanol :

Molière | Louis Arene | Con la compañía Comédie-Française

¡Abajo las máscaras!

La Comédie-Française hace escala en Amiens por Navidad En Le Mariage forcé (El matrimonio forzado), Louis Arene, célebre actor enmascarado, ofrece una versión desenfrenada y barroca de la farsa mordaz y casi antipatriarcal de Molière. Nos encontramos con un ingenuo burgués Sganarelle, desconcertado por las opiniones libertarias de la fogosa Dorimène, a la que creía dominar casándose con ella, y que consulta apresuradamente a filósofos, bohemios y magos para tranquilizarse sobre su matrimonio. Las nociones de pareja y de amor son cruel y alegremente mutiladas en esta sátira de notable dimensión onírica y pictórica. Un festín teatral, ¡ideal para cerrar el año con broche de oro!

RECOMENDADA A PARTIR DE 15 AÑOS

PRECIO 3 DE 8 A 30?

DURACIÓN 1H

RESERVA MIEMBROS

JUEVES 5 DE JUNIO

RESERVA PÚBLICO

MARTES 2 DE SEPTIEMBRE

