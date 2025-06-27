Théâtre Le menteur Charleville-Mézières

Théâtre Le menteur

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Dorante est un jeune homme qui s’invente une vie pour trouver sa place dans un monde où les apparences font loi. Il embarque son entourage au cœur d’une intrigue où chacun va devoir affronter son propre masque. Mis à nu, les personnages se révèlent multiples et complexes, prisonniers des mœurs de leur siècle.Entre instabilité politique et sociale, cette pièce baroque à souhait crée un miroir dans lequel il est troublant de se regarder. Dans cette ode à l’imaginaire et à l’invention, Corneille soulève une question essentielle: mentir pour exister ou exister pour mentir ?Découvrir les tarifs.

.

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 50 billetterie.theatre@mairie-charlevillemezieres.fr

English :

Dorante is a young man who invents a life to find his place in a world where appearances are everything. He embroils those around him in an intrigue in which each of them has to face up to his own mask. Between political and social instability, this baroque play creates an unsettling mirror in which to look. In this ode to the imagination and invention, Corneille raises an essential question: to lie in order to exist, or to exist in order to lie… Discover the rates.

German :

Dorante ist ein junger Mann, der sich ein Leben erfindet, um seinen Platz in einer Welt zu finden, in der der Schein das Gesetz ist. Er zieht seine Mitmenschen in eine Intrige hinein, in der jeder seiner eigenen Maske begegnen muss. Zwischen politischer und sozialer Instabilität erschafft dieses barocke Stück einen Spiegel, in den man sich auf beunruhigende Weise hineinschauen kann. In dieser Ode an das Imaginäre und die Erfindung wirft Corneille eine grundlegende Frage auf: Lügen, um zu existieren oder existieren, um zu lügen… Entdecken Sie die Preise.

Italiano :

Dorante è un giovane che si inventa una vita per trovare il suo posto in un mondo in cui le apparenze sono tutto. Egli attira coloro che lo circondano in un intrigo in cui ognuno di loro deve affrontare la propria maschera. Tra instabilità politica e sociale, questa commedia barocca crea uno specchio in cui è inquietante guardare se stessi. In questa ode all’immaginazione e all’invenzione, Corneille solleva una domanda essenziale: mentiamo per esistere o esistiamo per mentire? Scoprite i prezzi.

Espanol :

Dorante es un joven que se inventa una vida para encontrar su lugar en un mundo donde las apariencias lo son todo. Atrae a quienes le rodean en una intriga en la que cada uno de ellos debe enfrentarse a su propia máscara. Entre la inestabilidad política y social, esta obra barroca crea un espejo en el que resulta inquietante mirarse. En esta oda a la imaginación y a la invención, Corneille plantea una cuestión esencial: ¿mentimos para existir o existimos para mentir? Descubra los precios.

L’événement Théâtre Le menteur Charleville-Mézières a été mis à jour le 2025-06-26 par Ardennes Tourisme