Théâtre Le Menteur Théâtre Municipal Armand Salon-de-Provence

Théâtre Le Menteur

Jeudi 5 février 2026 de 19h à 20h30. Théâtre Municipal Armand 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 37 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 19:00:00

fin : 2026-02-05 20:30:00

Date(s) :

2026-02-05

Alors qu’il vient de terminer ses études, Dorante revient à Paris, bien résolu à profiter des plaisirs de la capitale

En compagnie de son valet, il rencontre deux jeunes coquettes aux Tuileries et s’invente une carrière militaire pour les éblouir. S’ensuit un imbroglio diabolique mêlant jeunes femmes, père et ami. Faisant fi de l’honneur, des serments d’amitié et d’amour, Dorante s’enferre dans un engrenage de mensonges qui déclenche d’irrésistibles quiproquos. Les jeunes femmes n’étant pas en reste de

supercherie, on se demande qui sera le vainqueur de ce jeu de dupes.



de 22.00 à 37.00 € Billetterie en ligne .

Théâtre Municipal Armand 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Having just finished his studies, Dorante returns to Paris, determined to enjoy the pleasures of the capital

L’événement Théâtre Le Menteur Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme de Salon de Provence