Théâtre Le Merle Blanc Ferrières
Théâtre Le Merle Blanc Ferrières samedi 27 septembre 2025.
Théâtre Le Merle Blanc
23 rue de la Gare Ferrières Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 20:30:00
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Venez passer un moment théatrale avec l’association La Gare aux Lapins.
Une ode comique et poétique, une fable de la vie.
Réservation obligatoire.
23 rue de la Gare Ferrières 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 07 57 81 gareauxlapins17@gmail.com
English :
Come and enjoy a theatrical moment with the association La Gare aux Lapins.
A comic and poetic ode, a fable of life.
Reservations required.
German :
Verbringen Sie einen theatralischen Moment mit dem Verein La Gare aux Lapins.
Eine komische und poetische Ode, eine Fabel über das Leben.
Reservierung erforderlich.
Italiano :
Venite a vivere un momento teatrale con l’associazione La Gare aux Lapins.
Un’ode comica e poetica, una favola della vita.
Prenotazione obbligatoria.
Espanol :
Venga a disfrutar de un momento teatral con la asociación La Gare aux Lapins.
Una oda cómica y poética, una fábula de la vida.
Imprescindible reservar.
