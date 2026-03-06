Théâtre

Le Merzer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-21

La compagnie de Théâtre au Bourg du Merzer présente la pièce L’émission de télévision , une pièce de Michel Vinaver, mise en scène par Agnès Jacquesson.

Deux cadres de plus de cinquante ans au chômage, anciens collègues et amis, sont choisis par deux journalistes de télévision pour participer à une émission de téléréalité. Ils sont donc rivaux, une seule candidature devant être retenue. La veille du tournage l’un des deux est assassiné. Une enquête est menée pour trouver le meurtrier. Le spectateur assiste donc en parallèle à la préparation à l’émission et aux investigations du juge.

A la salle polyvalente. 10€. Réservation conseillée. A partir de 12 ans, le samedi à 20h30 et le dimanche à 15h. .

Le Merzer 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 98 05 75 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Théâtre Le Merzer a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de tourisme Falaises d’Armor