Théâtre Le Misanthrope Théâtre Jean Ferrat Ruelle-sur-Touvre

Théâtre Jean Ferrat Place Auguste Rouyer Ruelle-sur-Touvre Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-10-19 15:00:00
fin : 2025-10-19
2025-10-19
Venez (re) découvrir un des classiques de Molière le Misanthrope.
Théâtre Jean Ferrat Place Auguste Rouyer Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 62 95 mairie@ville-ruellesurtouvre.fr
English :
Come and (re) discover one of Molière’s classics: Le Misanthrope.
German :
Entdecken Sie (wieder) einen der Klassiker von Molière: den Misanthropen.
Italiano :
Venite a (ri)scoprire uno dei classici di Molière: Il Misantropo.
Espanol :
Venga a (re)descubrir uno de los clásicos de Molière: El Misántropo.
