Théâtre Le Misanthrope Théâtre Jean Ferrat Ruelle-sur-Touvre

Théâtre Jean Ferrat Place Auguste Rouyer Ruelle-sur-Touvre Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-10-19 15:00:00

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Venez (re) découvrir un des classiques de Molière le Misanthrope.

Théâtre Jean Ferrat Place Auguste Rouyer Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 62 95 mairie@ville-ruellesurtouvre.fr

English :

Come and (re) discover one of Molière’s classics: Le Misanthrope.

German :

Entdecken Sie (wieder) einen der Klassiker von Molière: den Misanthropen.

Italiano :

Venite a (ri)scoprire uno dei classici di Molière: Il Misantropo.

Espanol :

Venga a (re)descubrir uno de los clásicos de Molière: El Misántropo.

