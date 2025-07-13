Théâtre Le Moby Dick Théâtre de l’Hôtel de Ville Le Havre

Théâtre Le Moby Dick

Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-02-04 19:30:00

fin : 2026-02-04

2026-02-04

Suivez l’aventure d’Ismael au cœur du port, entre camaraderie, révolte et espoirs d’un avenir meilleur.

Le Havre, janvier 2002. Ismael est embauché chez les dockers, une famille qui a son lot de galères, de secrets et de rires. Dans cet univers opaque et masculin, il se lie d’amitié avec les camarades avant d’assister à la plus grande grève connue sur le port. La crise des ports-morts devient symbole de barricade et le porte-conteneur, une bête immonde à abattre. Embarqués par le capitaine Achab, les hommes tentent de croire en un avenir meilleur.

À partir de 10 ans Durée 1h20

Réservation obligatoire .

Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 45 74

