Théâtre Le monde du silence gueule Julia Duchaussoy & Franck Lorrain Salle Jeanne d’Arc Le Croisic

Théâtre Le monde du silence gueule Julia Duchaussoy & Franck Lorrain Salle Jeanne d’Arc Le Croisic jeudi 25 septembre 2025.

Théâtre Le monde du silence gueule Julia Duchaussoy & Franck Lorrain

Salle Jeanne d’Arc 2, Quai du Lénigo Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-25 18:00:00

fin : 2025-09-25 19:10:00

Date(s) :

2025-09-25

Dans le cadre du Salon du Livre Plumes d’Équinoxe

Les habitants des Océans en ont assez de se taire. Ils organisent un plateau de stand-up pour venir s’adresser aux humains. Du minuscule picoplancton, à la majestueuse baleine, ils nous expliquent le fonctionnement des Océans la photosynthèse, l’importance du corail, la symbiose, l’Histoire des océans… mais aussi la surexploitation dramatique des ressources marines par les Hommes, les risques de la pollution et de la pêche intensive, le tout avec un maximum d’humour et de tendresse. Leur conclusion est que si c’est une réalité que nous sommes en train de perdre les océans, c’est aussi une réalité que nous pouvons les sauver.

Un spectacle pour apprendre, comprendre, rire et s’émerveiller !

A partir de 10 ans.

Gratuit, réservation sur place à l’Office de Tourisme du Croisic à partir du 17 septembre, ou en ligne sur le site internet de la Ville du Croisic. .

Salle Jeanne d’Arc 2, Quai du Lénigo Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 78 50 mairieducroisic@lecroisic.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre Le monde du silence gueule Julia Duchaussoy & Franck Lorrain Le Croisic a été mis à jour le 2025-09-05 par ADT44