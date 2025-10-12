Théâtre « le moral des troupes » Salle des fêtes Givry

Théâtre « le moral des troupes » Salle des fêtes Givry dimanche 12 octobre 2025.

Théâtre « le moral des troupes »

Salle des fêtes Rue de Cluny Givry Saône-et-Loire

A2c GIVRY / Théâtre / Les fameux Fonds de Tiroir / « Le moral des troupes »

Tout est bon pour le Professeur Albert Dugommier et son assistante Violette Pédoncule quand il s’agit de présenter leur conférence sur la pratique du théâtre en amateur. Ils ne reculent devant rien, allant recruter Nathalie Frouchard dans le public quand ils ont besoin d’une comédienne, s’attaquant à un texte de Courteline (Les Boulingrin), … Mais c’est oublier bien vite que Thierry est arrivé presqu’en retard pour la représentation de ce soir et quand il arrête le spectacle pour donner une indication de jeu à Véro qui joue Madame Boulingrin, il met en marche (bien malgré lui) une grève en direct ! Ambiance années 70 pour la nouvelle création des Fameux Fonds de Tiroir, avec -pour le même prix- un ballet Bauhaus, une farce médiévale, du théâtre grec ou contemporain, une vidéo, des explications sur les techniques de jeu théâtrales et … un robot culinaire qui sonde le public ! Une création irrésistiblement drôle.

Créée en 2016, la troupe de théâtre amateur Les fameux Fonds de Tiroir est née sur une « furieuse envie de théâtre ». Toutes/tous les comédiennes/comédiens se connaissaient bien et se retrouvaient parfois dans des troupes pour jouer. Est venue l’envie de se réunir en une compagnie bien distincte, de créer ensemble un théâtre qu’elles et ils avaient envie de jouer !

Ils ont été sélectionnés pour le festival national du Masque d’Or de la Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre Amateur. La compagnie est en résidence permanente à la Maison du Terroir, dans les locaux de l’association Rencontres et Animations Rurales de Genouilly (71). .

Salle des fêtes Rue de Cluny Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 41 58 82 contact@animation2c.fr

