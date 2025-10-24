Théâtre Le Moulin Fauve par le Collectif Errances Charleville-Mézières

Théâtre Le Moulin Fauve par le Collectif Errances

Le Forum 18, avenue Jean Jaurès Charleville-Mézières Ardennes

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

2025-12-17

Valentine, ça fait 20 ans qu’elle est la petite main du cabaret Le Moulin Fauve.Elle fait partie des meubles, comme sa mère qui était concierge, sa grand-mère et son arrière-grand-mère… alors elle forcément…Elle aimerait pourtant être dans la lumière, briller, atteindre les étoiles.Trop petite ! Trop grosse ! Trop de trop ! Ce n’est pas sa place.Alors elle se réfugie dans sa carapace, son meuble.Dans un monde où l’image a son importance, Le Moulin Fauve nous donne les clefs pour apprendre à oser, à s’accepter, à être soi-même.

Le Forum 18, avenue Jean Jaurès Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 40 00 culture@mairie-charlevillemezieres.fr

English :

Valentine has been the little hand at the Moulin Fauve cabaret for 20 years. She is part of the furniture, like her mother who was a concierge, her grandmother and her great-grandmother… so she must be… But she would like to be in the light, to shine, to reach for the stars… Too small…! Too big! Too much too much! In a world where image is everything, Le Moulin Fauve gives us the keys to learn to dare, to accept ourselves, to be ourselves.

German :

Valentine ist seit 20 Jahren die kleine Hand des Kabaretts Le Moulin Fauve.Sie gehört zu den Möbeln, wie ihre Mutter, die Concierge war, ihre Großmutter und ihre Urgroßmutter… also muss sie es sein… Dabei würde sie gerne im Licht stehen, glänzen, nach den Sternen greifen.Zu klein? Zu dick? Zu viel zu viel! In einer Welt, in der das Bild eine wichtige Rolle spielt, gibt uns Le Moulin Fauve die Schlüssel, um zu lernen, uns zu trauen, uns zu akzeptieren und wir selbst zu sein.

Italiano :

Valentine lavora al cabaret Le Moulin Fauve da 20 anni, fa parte dell’arredamento, come sua madre, che era una portinaia, sua nonna e la sua bisnonna… così deve essere… Ma vorrebbe essere alla luce, brillare, raggiungere le stelle… Troppo piccola! Troppo grassa! Troppo troppo! In un mondo in cui l’immagine è tutto, Le Moulin Fauve ci dà le chiavi per imparare a osare, ad accettarci, a essere noi stessi.

Espanol :

Valentine trabaja en el cabaret Moulin Fauve desde hace 20 años y forma parte del mobiliario, como su madre, que era portera, su abuela y su bisabuela… así debe ser… Pero le gustaría estar en el candelero, brillar, alcanzar las estrellas… ¡Demasiado pequeña! ¡Demasiado gorda! ¡Demasiado! En un mundo donde la imagen lo es todo, Le Moulin Fauve nos da las claves para aprender a atrevernos, a aceptarnos, a ser nosotros mismos.

