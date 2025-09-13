Théâtre Le Neveu de Rameau Saumur

Théâtre Le Neveu de Rameau Saumur mardi 10 février 2026.

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 17 EUR

Début : 2026-02-10 20:30:00

fin : 2026-02-10 22:00:00

2026-02-10

En 1891 plus d’un siècle après la mort de Diderot le manuscrit autographe du Neveu de Rameau est retrouvé par hasard chez un bouquiniste: dans un café du Palais-Royal, un philosophe rencontre le neveu du célèbre compositeur Rameau.

Le génie, l’éducation, la morale, la flatterie comme art de vivre ou la musique sont autant de thèmes abordés lors de cette joute verbale… Cette conversation imaginée par Diderot il y a deux cents ans n’a pas pris une ride tant le ton, l’insolence, les paradoxes crépitent dans une langue lumineuse et savoureuse. Une mise en scène ingénieuse, le magnifique programme imaginé et joué en live par le claveciniste Olivier Baumont et deux comédiens à l’interprétation étourdissante dont le génial Nicolas Vaude, qui a le charme et la juste folie du neveu, font de ce rendez-vous un spectacle à ne pas manquer !

Mardi 10 février 2026 de 20h30 à 22h. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00 contact@saumur.fr

English :

In 1891 more than a century after Diderot’s death the autograph manuscript of Rameau’s Nephew was found by chance in a bookseller’s shop: in a café in the Palais-Royal, a philosopher met the nephew of the famous composer Rameau.

German :

1891 ? mehr als ein Jahrhundert nach Diderots Tod ? wird das autographe Manuskript von Rameaus Neffe zufällig in einem Buchladen gefunden: In einem Café im Palais-Royal trifft ein Philosoph auf den Neffen des berühmten Komponisten Rameau.

Italiano :

Nel 1891 più di un secolo dopo la morte di Diderot il manoscritto autografo de Il nipote di Rameau fu trovato per caso in una libreria: in un caffè del Palais-Royal, un filosofo incontrò il nipote del famoso compositore Rameau.

Espanol :

En 1891 más de un siglo después de la muerte de Diderot el manuscrito autógrafo del Sobrino de Rameau se encontró por casualidad en una librería: en un café del Palais-Royal, un filósofo conoció al sobrino del célebre compositor Rameau.

