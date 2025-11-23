Théâtre Le nez dans les étoiles

Sainte-Sigolène Haute-Loire

Début : 2025-11-23 17:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

2025-11-23

Luz et Camélia ont gagné le concours international de pousses de chansonnettes . Le prix ? Un voyage interplanétaire !

Les voilà parties pour une découverte de l’espace. A la première escale, la fusée repart sans elles……

2 avenue de Marinéo Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 85 13 26 78 mjcjmb@orange.fr

English :

Luz and Camélia have won the international pousses de chansonnettes contest. The prize? An interplanetary trip!

And now they’re off to discover space. At the first stop, the rocket leaves without them……

German :

Luz und Camélia haben den internationalen Wettbewerb Chansonetten-Sprossen gewonnen. Der Preis? Eine interplanetarische Reise!

Nun machen sie sich auf den Weg, um den Weltraum zu entdecken. Beim ersten Zwischenstopp startet die Rakete ohne sie…….

Italiano :

Luz e Camélia hanno vinto il concorso internazionale pousse de chansonnettes . Il premio? Un viaggio interplanetario!

Ora partono alla scoperta dello spazio. Al primo scalo, il razzo parte senza di loro……

Espanol :

Luz y Camélia han ganado el concurso internacional pousse de chansonnettes . ¿El premio? Un viaje interplanetario

Ahora van a descubrir el espacio. En la primera escala, el cohete parte sin ellas……

