Théâtre Le Papier Peint Jaune Place de la Résistance Saint-Brieuc
Théâtre Le Papier Peint Jaune Place de la Résistance Saint-Brieuc mardi 28 avril 2026.
Théâtre Le Papier Peint Jaune
Place de la Résistance La Passerelle Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Début : 2026-04-28 20:00:00
fin : 2026-04-28 21:30:00
2026-04-28 2026-04-29
La séquestrée
Écrivaine fraîchement accouchée, Jane est confinée par son mari médecin dans une chambre, au papier peint jaune usé. Grâce à son pouvoir d’imagination, la prison dorée éveillera tour à tour chez elle la fascination, l’aliénation… jusqu’à l’émancipation ?
Adapté de la nouvelle fantastique de Charlotte Perkins Gilman (1892), un huis clos saisissant qui porte en lui la voix de mille autres femmes…
Spectacle conseillé à partir de 14 ans. .
Place de la Résistance La Passerelle Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 18 40
