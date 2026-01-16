Théâtre Le paradis c’est bien ici ? par la compagnie les Baladins du Val d’Auxence Villemoisan Salle de l’Auxence Val d’Erdre-Auxence

Théâtre Le paradis c’est bien ici ? par la compagnie les Baladins du Val d’Auxence Villemoisan

Salle de l’Auxence 2 rue de la Convivialité Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : 2026-02-21 au 2026-03-01

Début : 2026-02-21 15:00:00

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-21 2026-02-22 2026-02-27 2026-02-28 2026-03-01

Pièce de théâtre Le paradis c’est bien ici ? proposée à Villemoisan du 21 février au 1er mars 2026.

Les Baladins du Val d’Auxence ont le plaisir de remonter sur les planches pour vous présenter Le paradis c’est bien ici ? .

Synopsis Lucas Belmont, célèbre acteur de cinéma, fuyant le harcèlement de ses fans, se réfugie au Paradis, gîte de montagne isolé, tenu par Claire. Lucas pense avoir trouvé le havre de paix idéal, hélas pour lui, le répit sera de courte durée car le lieu est beaucoup plus fréquenté qu’il n’y paraît… .

+33 6 68 73 57 56 baladinsduvaldauxence@gmail.com

English :

Play Le paradis c’est bien ici? presented in Villemoisan from February 21 to March 1, 2026.

