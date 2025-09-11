Théâtre Le Paradis (Galerie Verbale) « EXULT Danse » Théâtre Le Paradis (Galerie Verbale) Périgueux

Théâtre Le Paradis (Galerie Verbale) « EXULT Danse » Théâtre Le Paradis (Galerie Verbale) Périgueux jeudi 11 septembre 2025.

Théâtre Le Paradis (Galerie Verbale) « EXULT Danse »

Théâtre Le Paradis (Galerie Verbale) 8 Place Faidherbe Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-11

fin : 2025-09-11

Date(s) :

2025-09-11

Théâtre Le Paradis (Galerie Verbale) « EXULT Danse »

« Éprouver physiquement ce qui nous rassemble dans des sociétés en division est le centre d’EXULT. C’est une pièce chorégraphique où le réel se confondra avec le virtuel, où le passé se mêlera au présent pour faire jaillir la vibration des corps. Avec Exult, mon objectif est de créer une œuvre qui réunit. » Soraya Thomas

Au démarrage, il y a un documentaire chorégraphique réalisé par Vincent Laborde et Soraya Thomas dont le propos original est d’œuvrer auprès du monde à travers des rencontres pour capturer en images le mouvement brut, l’élan universel.

Ce documentaire est inspiré et porté par les réflexions de Clément Rosset, avec LA FORCE MAJEURE, où la JOIE est décrite comme un élan d’insoumission à l’aune d’une existence lucide et froide. .

Théâtre Le Paradis (Galerie Verbale) 8 Place Faidherbe Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

English : Théâtre Le Paradis (Galerie Verbale) « EXULT Danse »

Théâtre Le Paradis (Galerie Verbale) « EXULT Danse

German : Théâtre Le Paradis (Galerie Verbale) « EXULT Danse »

Theater Le Paradis (Galerie Verbale) « EXULT Danse » (Tanz)

Italiano :

Théâtre Le Paradis (Galerie Verbale) « EXULT Danse

Espanol : Théâtre Le Paradis (Galerie Verbale) « EXULT Danse »

Théâtre Le Paradis (Galerie Verbale) « EXULT Danse

L’événement Théâtre Le Paradis (Galerie Verbale) « EXULT Danse » Périgueux a été mis à jour le 2025-09-02 par OT Communal de Périgueux