Théâtre Le Paradis (Galerie Verbale) « L’Etoffe de mes rêves »

Théâtre Le Paradis (Galerie Verbale) 8 Place Faidherbe Périgueux Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-26

2025-09-26

Spectacle poétique, musical et interactif

Philippe Le Velly alias Pierrot Noir est un cueilleur de mots, un croqueur de lune Il revient en solo avec un nouveau spectacle de ses poèmes et chansons

l’étoffe de mes rêves

Il invite le public à créer les différents climats de cette aventure poétique, dite et chantée, où ni l’émotion ni le rire ne sont absents.

Plus que jamais nous avons besoins de mots inventés pour mieux rêver, d’avoir de petits mots fleuris comme au bois des guitares, des chants bizarres pour mieux s’envoler !

Pierrot Noir nous entraine sur cette route enchantée qui stimule nos âmes

D’éternels enfants suspendus à des songes éphémères.

Tarif 10,00 € | Tarif réduit 8,00 € .

Théâtre Le Paradis (Galerie Verbale) 8 Place Faidherbe Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 20 93 theatre-etc@wanadoo.fr

