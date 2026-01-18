Théâtre le Paradis Itinéraire d’une girafe Théâtre le Paradis Périgueux

Théâtre le Paradis Itinéraire d’une girafe

Théâtre le Paradis 8 Place Faidherbe Périgueux Dordogne

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04

Mordre la Brume les 24 Cie

Cette lecture théâtralisée est une invitation à questionner le monde, à travers le regard étonnant d’une petite fille de 10 ans. Elle va remettre sur patte la parole des adultes et partir dans un road-movie spectaculaire, accompagné de sa peluche, dernière trace de son enfance.

Venez découvrir une spontanéité folle, une érudition enfantine, une épopée romanesque.Itinéraire d’une girafe est un voyage initiatique à travers les yeux d’une enfant.Un texte mordant, touchant, tous publics dès 10 ans.

Après une série de résidences et un passage au Paradis en Février 2024, il s’agira de la création de cette lecture théâtralisée. Une première série de représentations sera proposée à l’issue de cette semaine… dates à venir très prochainement, n’hésitez pas à revenir consulter l’avancée du projet. .

Théâtre le Paradis 8 Place Faidherbe Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 20 93

