Théâtre le Paradis La neige, les plumes, la lumière Théâtre Le Paradis Galerie Verbale Périgueux
Théâtre le Paradis La neige, les plumes, la lumière Théâtre Le Paradis Galerie Verbale Périgueux samedi 20 décembre 2025.
Théâtre le Paradis La neige, les plumes, la lumière
Théâtre Le Paradis Galerie Verbale 8 Place Faidherbe Périgueux Dordogne
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Compagnie Lazzi Zanni
Distribution Mise en scène Fabien Bassot Distribution le collectif Lazzi Zanni
Lectures théâtralisées du GUILI (Groupe Utopiste d’Intervention des Lecteurs Improvisateurs)
Le GUILI débarque, valises pleines de mots et d’imaginaire, pour nous emmener sur les traces d’Andersen. Trois contes, trois merveilles, trois éclats d’émotion La Petite Fille aux Allumettes, Le Vilain Petit Canard et La Reine des Neiges. Juste avant Noël, alors que les jours raccourcissent et que le monde se couvre de givre, deux comédiens donnent vie à tous les personnages, du plus minuscule au plus glacial.
Il sera question de lectures à voix haute, de mots à chuchoter à l’oreille, d’histoires pour rire, frissonner, rêver ou pleurer un peu, peut-être. Car ces contes-là, on les croit connus, et pourtant… chaque fois qu’on les rouvre, un détail nouveau nous attrape le cœur. .
Théâtre Le Paradis Galerie Verbale 8 Place Faidherbe Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 20 93 Theatre-etc@wanadoo.fr
English : Théâtre le Paradis La neige, les plumes, la lumière
German : Théâtre le Paradis La neige, les plumes, la lumière
Italiano :
Espanol : Théâtre le Paradis La neige, les plumes, la lumière
L’événement Théâtre le Paradis La neige, les plumes, la lumière Périgueux a été mis à jour le 2025-11-19 par OT Communal de Périgueux