Théâtre le Paradis La neige, les plumes, la lumière Théâtre Le Paradis Galerie Verbale Périgueux

Théâtre le Paradis La neige, les plumes, la lumière

Théâtre Le Paradis Galerie Verbale 8 Place Faidherbe Périgueux

Compagnie Lazzi Zanni

Distribution Mise en scène Fabien Bassot Distribution le collectif Lazzi Zanni

Lectures théâtralisées du GUILI (Groupe Utopiste d’Intervention des Lecteurs Improvisateurs)

Le GUILI débarque, valises pleines de mots et d’imaginaire, pour nous emmener sur les traces d’Andersen. Trois contes, trois merveilles, trois éclats d’émotion La Petite Fille aux Allumettes, Le Vilain Petit Canard et La Reine des Neiges. Juste avant Noël, alors que les jours raccourcissent et que le monde se couvre de givre, deux comédiens donnent vie à tous les personnages, du plus minuscule au plus glacial.

Il sera question de lectures à voix haute, de mots à chuchoter à l’oreille, d’histoires pour rire, frissonner, rêver ou pleurer un peu, peut-être. Car ces contes-là, on les croit connus, et pourtant… chaque fois qu’on les rouvre, un détail nouveau nous attrape le cœur. .

Théâtre Le Paradis Galerie Verbale 8 Place Faidherbe Périgueux 24000

