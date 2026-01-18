Théâtre le Paradis La nuit dans les forêts Théâtre le Paradis Périgueux

Théâtre le Paradis La nuit dans les forêts

Théâtre le Paradis 8 Place Faidherbe Périgueux

2026-02-21

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Cie Lazzi Zanni

Tu tournais le coin de la rue lorsque je t’ai vu, il pleut, cela ne met pas à son avantage quand il pleut sur les cheveux et les fringues, mais quand même j’ai osé, et maintenant qu’on est là, que je ne veux pas me regarder, il faudrait que je me sèche, retourner là en bas me remettre en état — les cheveux tout au moins pour ne pas être malade, or je suis descendu tout à l’heure, voir s’il était possible de se remettre en état, mais en bas sont les cons, qui stationnent tout le temps de se sécher les cheveux, ils ne bougent pas, ils restent en attroupement, ils guettent dans le dos, et je suis remonté — juste le temps de pisser — avec mes fringues mouillées, je resterai comme cela, jusqu’à être dans une chambre… .

Théâtre le Paradis 8 Place Faidherbe Périgueux 24000

