Théâtre le Paradis Laetitia DONOMA Théâtre Le Paradis Galerie Verbale Périgueux

Théâtre Le Paradis
8 Place Faidherbe
Périgueux
Dordogne

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Coopérative Love Is the Answer

Distribution Laetitia Donoma: chant, composition, machines et laptop Ludovic Lesage: percussions-batterie Jude Nayrat: accompagnement scénique

Une musique hybride et tribale. A la fois expérimentale, ambiante, répétitive, arty et onirique où la voix se déploie sous des sonorités électroniques et organiques.

Laetitia nous emmène dans un voyage immersif collectif, où sa voix se délie et s’autorise à chanter dans des univers musicaux presque inconnus.

Elle partage avec nous sa mise à nue et ses passions. Elle nous invite à chanter, à danser, à vivre ensemble des moments de partage musicaux dans un lâcher prise en toute simplicité.

Durant la résidence, Iels vont travailler la mise en relation publique, créer une proximité avec le public, un vivre ensemble une expérience de musique immersive, hybride et expérimentale. .

+33 5 53 35 20 93
Theatre-etc@wanadoo.fr

