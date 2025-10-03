Théâtre le Paradis Le jour et la nuit Théâtre Le Paradis Galerie Verbale Périgueux

Théâtre le Paradis Le jour et la nuit Théâtre Le Paradis Galerie Verbale Périgueux vendredi 3 octobre 2025.

Théâtre le Paradis Le jour et la nuit

Théâtre Le Paradis Galerie Verbale 8 Place Faidherbe Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

Compagnie Le Grand Doute

Distribution Mise en scène, construction et interprétation Juliette Wierzbicki Écriture Juliette Wierzbicki et Edouard Philippe Composition et musique au plateau Edouard Philippe

Tarif GRATUIT réservation indispensable

Deux créatures semblent habiter le même territoire. L’une est nocturne, solitaire et méfiante. L’autre est diurne, enthousiaste et à la recherche d’une amie. Vont-elles parvenir à se comprendre, cohabiter et entrer en relation ? .

Théâtre Le Paradis Galerie Verbale 8 Place Faidherbe Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 20 93 Theatre-etc@wanadoo.fr

English : Théâtre le Paradis Le jour et la nuit

German : Théâtre le Paradis Le jour et la nuit

Italiano :

Espanol : Théâtre le Paradis Le jour et la nuit

L’événement Théâtre le Paradis Le jour et la nuit Périgueux a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Communal de Périgueux