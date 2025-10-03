Théâtre le Paradis Le jour et la nuit Théâtre Le Paradis Galerie Verbale Périgueux
Théâtre Le Paradis Galerie Verbale 8 Place Faidherbe Périgueux Dordogne
Début : 2025-10-03
fin : 2025-10-03
2025-10-03
Compagnie Le Grand Doute
Distribution Mise en scène, construction et interprétation Juliette Wierzbicki Écriture Juliette Wierzbicki et Edouard Philippe Composition et musique au plateau Edouard Philippe
Tarif GRATUIT réservation indispensable
Deux créatures semblent habiter le même territoire. L’une est nocturne, solitaire et méfiante. L’autre est diurne, enthousiaste et à la recherche d’une amie. Vont-elles parvenir à se comprendre, cohabiter et entrer en relation ? .
Théâtre Le Paradis Galerie Verbale 8 Place Faidherbe Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 20 93 Theatre-etc@wanadoo.fr
