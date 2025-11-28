Théâtre Le Paradis Ma peau d’Âne Théâtre le paradis Périgueux
Théâtre Le Paradis Ma peau d’Âne Théâtre le paradis Périgueux vendredi 28 novembre 2025.
Théâtre le paradis 8 Place Faidherbe Périgueux Dordogne
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-28
2025-11-28
Ma Peau d’Âne
Sous une forme théâtrale ludique, féérie onirique, poétique et joueuse, aborder mine de rien les méandres de l’enfance, l’inceste et l’émancipation. Scénographie légère, costumes merveilleux, note triviale de la peau d’ âne jouant sur l’ attraction répulsion, parole adressée, texte rythmé, petite fabrique de bruitages…
Cie Bois et Charbon
Distribution Ecriture Sophie Vaslot/ Mise en scène, scénographie Frédéric Klein/ Costumes Garland Newman Lumières Marie-Hélène Fer/ Affiche Cécile Lavocat Avec Sophie Vaslot, Frédéric Klein.
Durée 55min
Tarif 10,00 € | Tarif réduit 8,00 €
A partir de 5 ans
Renseignements et réservation indispensable 05 53 35 20 93 .
Théâtre le paradis 8 Place Faidherbe Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 20 93 Theatre-etc@wanadoo.fr
