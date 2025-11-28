Théâtre Le Paradis Ma peau d’Âne Théâtre le paradis Périgueux

Théâtre Le Paradis Ma peau d’Âne

Théâtre le paradis 8 Place Faidherbe Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Ma Peau d’Âne

Sous une forme théâtrale ludique, féérie onirique, poétique et joueuse, aborder mine de rien les méandres de l’enfance, l’inceste et l’émancipation. Scénographie légère, costumes merveilleux, note triviale de la peau d’ âne jouant sur l’ attraction répulsion, parole adressée, texte rythmé, petite fabrique de bruitages…

Cie Bois et Charbon

Distribution Ecriture Sophie Vaslot/ Mise en scène, scénographie Frédéric Klein/ Costumes Garland Newman Lumières Marie-Hélène Fer/ Affiche Cécile Lavocat Avec Sophie Vaslot, Frédéric Klein.

Durée 55min

Tarif 10,00 € | Tarif réduit 8,00 €

A partir de 5 ans

Renseignements et réservation indispensable 05 53 35 20 93 .

Théâtre le paradis 8 Place Faidherbe Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 20 93 Theatre-etc@wanadoo.fr

English : Théâtre Le Paradis Ma peau d’Âne

German : Théâtre Le Paradis Ma peau d’Âne

Italiano :

Espanol : Théâtre Le Paradis Ma peau d’Âne

L’événement Théâtre Le Paradis Ma peau d’Âne Périgueux a été mis à jour le 2025-11-19 par OT Communal de Périgueux