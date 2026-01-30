Théâtre le Paradis Mascarade Théâtre le Paradis Périgueux

Théâtre le Paradis Mascarade

Théâtre le Paradis 8 Place Faidherbe Périgueux Dordogne

Le point de départ de Mascarade (création 2024-2026) c’est l’univers du romande chevalerie et en particulier la figure du chevalier. Il évolue dans un récit et avec des valeurs toujours extrêmement codifiées la quête, les épreuves, les victoires, l’amour et la gloire.

Il fait partie d’un imaginaire collectif puissant qui nous berce depuis l’enfance.

Par le burlesque et en puisant dans la réécriture des romans de chevalerie, je souhaite faire en sorte que le chevalier se réapproprie son destin pour imaginer d’autres issues.

L’idée de départ de Mascarade c’est de trouver une nouvelle quête à nos chevaleresses contemporaines. Avec Mascarade je souhaite m’affranchir des représentations de genre de mes personnages pour imaginer de nouvelles possibilités d’actions. .

