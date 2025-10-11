Théâtre le Paradis On ne badine pas avec l’amour Théâtre Le Paradis Galerie Verbale Périgueux
Théâtre le Paradis On ne badine pas avec l’amour
Théâtre Le Paradis Galerie Verbale 8 Place Faidherbe Périgueux Dordogne
Tarif : – – 10 EUR
Compagnie Lazzi Zanni
Distribution avec Fabien Bassot, Marie-Amélie Durand
En partant du texte d’Alfred de Musset On ne badine pas avec l’amour, le duo de comédiens interroge les images que l’on se fait du duo amoureux et les représentations du couple dans notre société…en chanson…
De Joe Dassin à David Bowie, en passant par Juliette et les Rita Mitsouko …—, deux voix complices jouent, chantent, détournent avec humour et malice les figures de l’amour romantique.
tout public à partir de 7 ans .
Théâtre Le Paradis Galerie Verbale 8 Place Faidherbe Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 20 93 Theatre-etc@wanadoo.fr
