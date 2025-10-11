Théâtre le Paradis On ne badine pas avec l’amour Théâtre Le Paradis Galerie Verbale Périgueux

Théâtre le Paradis On ne badine pas avec l’amour Théâtre Le Paradis Galerie Verbale Périgueux samedi 11 octobre 2025.

Théâtre le Paradis On ne badine pas avec l’amour

Théâtre Le Paradis Galerie Verbale 8 Place Faidherbe Périgueux Dordogne

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Compagnie Lazzi Zanni

Distribution avec Fabien Bassot, Marie-Amélie Durand

En partant du texte d’Alfred de Musset On ne badine pas avec l’amour, le duo de comédiens interroge les images que l’on se fait du duo amoureux et les représentations du couple dans notre société…en chanson…

De Joe Dassin à David Bowie, en passant par Juliette et les Rita Mitsouko …—, deux voix complices jouent, chantent, détournent avec humour et malice les figures de l’amour romantique.

tout public à partir de 7 ans .

Théâtre Le Paradis Galerie Verbale 8 Place Faidherbe Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 20 93 Theatre-etc@wanadoo.fr

English : Théâtre le Paradis On ne badine pas avec l’amour

German : Théâtre le Paradis On ne badine pas avec l’amour

Italiano :

Espanol : Théâtre le Paradis On ne badine pas avec l’amour

L’événement Théâtre le Paradis On ne badine pas avec l’amour Périgueux a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Communal de Périgueux