Théâtre le Paradis Scroll Théâtre le Paradis Périgueux

Théâtre le Paradis 8 Place Faidherbe Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-22
fin : 2026-01-22
Date(s) :
2026-01-22
Cie Les Petites Secousses
Il a mon premier regard le matin, les yeux à peine ouverts. Il a mon dernier regard le soir avant de m’endormir.
Je sais la place qu’il a prise et je me déteste de le laisser faire.
J’ai beau tenter des trucs, le maudire, l’abandonner, l’éteindre. Je lui reviens, toujours. Pour une nouvelle petite décharge de dopamine. .
24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 20 93
