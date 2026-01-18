Théâtre le Paradis Scroll Théâtre le Paradis Périgueux

Théâtre le Paradis Scroll

Théâtre le Paradis Scroll Théâtre le Paradis Périgueux jeudi 22 janvier 2026.

Théâtre le Paradis Scroll

Théâtre le Paradis 8 Place Faidherbe Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-22
fin : 2026-01-22

Date(s) :
2026-01-22

Cie Les Petites Secousses
Il a mon premier regard le matin, les yeux à peine ouverts. Il a mon dernier regard le soir avant de m’endormir.
Je sais la place qu’il a prise et je me déteste de le laisser faire.
J’ai beau tenter des trucs, le maudire, l’abandonner, l’éteindre. Je lui reviens, toujours. Pour une nouvelle petite décharge de dopamine.   .

Théâtre le Paradis 8 Place Faidherbe Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 20 93 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre le Paradis Scroll

L’événement Théâtre le Paradis Scroll Périgueux a été mis à jour le 2026-01-14 par OT Communal de Périgueux