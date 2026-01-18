Théâtre le Paradis Scroll Théâtre le Paradis Périgueux

Théâtre le Paradis Scroll

Théâtre le Paradis 8 Place Faidherbe Périgueux

Début : 2026-01-22

fin : 2026-01-22

2026-01-22

Cie Les Petites Secousses

Il a mon premier regard le matin, les yeux à peine ouverts. Il a mon dernier regard le soir avant de m’endormir.

Je sais la place qu’il a prise et je me déteste de le laisser faire.

J’ai beau tenter des trucs, le maudire, l’abandonner, l’éteindre. Je lui reviens, toujours. Pour une nouvelle petite décharge de dopamine. .

Théâtre le Paradis 8 Place Faidherbe Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 20 93

