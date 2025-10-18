Théâtre le Paradis Sorcière ! Théâtre Le Paradis Galerie Verbale Périgueux

Théâtre Le Paradis Galerie Verbale 8 Place Faidherbe Périgueux Dordogne

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Les 24 Compagnie

Distribution De et avec Jude Nayrat et Noémie Richard

Le Grand Tribunal d’hiver pousse à nouveau les portes du Paradis pour l’épisode 2 de la saga des procès des grand.es méchant.es des contes et des histoires.

Après l’épisode 1 C’est toujours La Faute du Loup!? place à Sorcière !

Les protagonistes sont dans les starting block, ils et elles échafaudent leurs plans, chauffent leur rhétorique et test leur flow. Villageoises et villageois réservez vos places, préparez vos grigris, et faisons entrer l’accusée car son ombre souffle et griffe, file et frôle, elle vole nos vies, s’envole et s’enfuit. Ce soir la sorcière est ici, soumise et sans chichi, pour elle, c’en est fini. Condamnons, brûlons-là que tout le monde rentre sereinement et sagement chez soi !…

-Attends stop. On ne va pas la brûler. Il y a des enfants dans la salle… .

Théâtre Le Paradis Galerie Verbale 8 Place Faidherbe Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 20 93 Theatre-etc@wanadoo.fr

