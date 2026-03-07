Théâtre Le paradoxe de l’endive

1 Pl. de l’Hôtel de Ville Aix-Villemaur-Pâlis Aube

Tarif : – – Eur

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Samedi 4 avril AIX-EN-OTHE Théâtre Le paradoxe de l’endive . A 20h30 à la salle des fêtes.

Pas simple d’être un ado, pas simple d’être MOI quand je suis ado. Je me sens seul, à fleur de peau. MOI, quand j’y repense maintenant, je me dis que c’est à ce moment-là qu’est apparu le 1er symptôme…

Le paradoxe de l’endive est cet instant incertain où l’ado, les pieds plantés dans le merdier de sa vie, cherche à faire pousser ses feuilles.

Après l’enfant espiègle et maladroit de L’Utopie des arbres, Alexis Louis Lucas transpose désormais ses souvenirs d’adolescence dans un spectacle sur la transmission.

L’adolescent expérimente ses ambitions, cette fois-ci seul dans son antre, fuyant autant que possible et par tous les moyens ! le monde âpre des adultes.

Cependant, prenant conscience de son existence, une vertigineuse question se pose à lui Vais-je pouvoir me construire ? .

C’est cauchemardesque, drôle et beau… Collision entre nos aspirations les plus hautes et nos ambitions les plus orgueilleuses.

Moment convivial après la représentation, échanges avec le comédien autour du verre de l’amitié pour prolonger la soirée.

Par la Compagnie Taxi-Brousse, écriture, musique et jeu Alexis Louis-Lucas. Mise en scène Pierre Yanelli

Durée 1h20

Tarifs 7€/adulte, 5€/-18ans, 6€/adhérent

Tout public à partir de 8 ans

Réservations +33 (0)6 31 02 61 14 (par SMS) ou mosaïque.arts10@gmail.com 7 .

1 Pl. de l’Hôtel de Ville Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est +33 6 31 02 61 14 mosaïque.arts10@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Théâtre Le paradoxe de l’endive Aix-Villemaur-Pâlis a été mis à jour le 2026-03-07 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance