Théâtre Le parfum de mes souvenirs Rue du Penquer Plabennec

Théâtre Le parfum de mes souvenirs

Rue du Penquer Espace culturel Le Champ de Foire Plabennec Finistère

Début : 2026-02-07 16:00:00

2026-02-07

Dans le cadre du festival de théâtre Fest’ Ta Mine organisé à par l’association Vis Ta Mine.

Quand l’écriture vive et sensible d’Antonio Carmona rencontre l’univers épuré et touchant de Céline Poli.

Auteur et comédienne nous entraînent le temps d’une aventure à la rencontre de personnages attachants et hauts en couleur.

Quand Edith, une petite fille de 10 ans, se réveille dans une chambre d’hôpital inconnue, elle ne se rappelle ni de qui elle est, ni d’où elle vient. Elle en est sûre pourtant, il y a dans ce monde trois personnes qui l’aiment et qu’elle aime et qui l’attendent. À l’autre bout de la ville, sa mère, une ancienne policière de renom, entraine son père et son lapin dans la recherche d’indices pour pister leur fille disparue dans un accident aux contours incertains.

Depuis l’hôpital, ce sont les odeurs qui vont peu à peu réveiller la mémoire d’Edith. Ces parfums l’amèneront à faire des rencontres étonnantes, franchement drôles ou inquiétantes… Car, comme tout le monde le sait, certaines odeurs sont plus dangereuses que d’autres… .

Rue du Penquer Espace culturel Le Champ de Foire Plabennec 29860 Finistère Bretagne +33 6 38 74 50 40

