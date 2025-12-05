Théâtre Le passeport Atelier amateur Petit Chêne Théâtre Maison du Terroir Genouilly

Théâtre Le passeport Atelier amateur Petit Chêne Théâtre

Maison du Terroir 3 Rue Lapins Genouilly Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Tarif de base

Début : 2025-12-05 20:30:00

2025-12-05

La troupe amateure du Petit Chêne Théâtre vous présente LE PASSEPORT (adaptation de l’Autorisation de Pierre BOURGEADE)

Comédie dramatique, inquiétante, révoltante et grinçante, entre Kafka et Courteline. Un poste-frontière dans un village perdu de la Russie tsariste (mais la scène pourrait se dérouler à n’importe quelle époque dans n’importe quel pays…). Un douanier austère, pénétré de l’importance de sa fonction ; une vieille fille généreuse, en mal d’émigration.

Quand le mécanisme de l’État l’emporte sur l’individu et sur le sens commun, le monde ne devient-il pas impersonnel, cruel, absurde ? Une satire loufoque, intemporelle, universelle…

Laissez-vous entraîner dans ce huis-clos inattendu et révélateur.

Avec Nadine LAMOTTE ( Natalia Vissarionova) et Michel JACQUINOT (Fedor Fedorovitch)

Direction d’acteurs Hebe LORENZO .

Maison du Terroir 3 Rue Lapins Genouilly 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 23 05 maisonterroir.genouilly@orange.fr

