Théâtre « Le Père-Noël est toujours une ordure »

Cinéma de Trévières Trévières Calvados

Début : 2025-09-19 20:30:00

fin : 2025-09-19

2025-09-19

Pièce de théâtre proposée par le Théâtre Academy de Mondeville.

Le père Noël est une ordure date de 1979 et, même si le texte originel est toujours aussi efficace, il est le reflet d’une époque que n’ont pas connue les générations les plus jeunes.

En rafraîchissant le texte, c’est-à-dire en le modernisant sans dénaturer l’œuvre du Splendid, nous avons cherché à lui donner une nouvelle dimension pour le faire redécouvrir au public. Sans altérer sa qualité, cela permet, au contraire, de dynamiser ses ressorts comiques par de nouvelles répliques au service des écrits d’origine. Ainsi les références modernes côtoient les répliques incontournables et offrent une nouvelle perspective à la pièce. Le changement de prénom des personnages accentue l’effet de surprise car il oblige le spectateur à une nouvelle identification. .

Cinéma de Trévières Trévières 14710 Calvados Normandie +33 2 31 22 50 44 secretariat@ville-trevieres.fr

English : Théâtre « Le Père-Noël est toujours une ordure »

Play presented by Théâtre Academy de Mondeville.

German : Théâtre « Le Père-Noël est toujours une ordure »

Theaterstück, das vom Theater Academy de Mondeville angeboten wird.

Italiano :

Spettacolo presentato dal Théâtre Academy de Mondeville.

Espanol :

Obra presentada por la Théâtre Academy de Mondeville.

