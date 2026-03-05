Théâtre Le Père-Noël est une ordure Salle des fêtes Céaux

Théâtre Le Père-Noël est une ordure

Salle des fêtes Rue Veillon Céaux Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-27

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-27

Même au printemps ces aventures cultes d’un soir de Noël vous feront vivre avec nous un bon moment de détente et de rire. A revoir sans modération !

Rendez-vous le vendredi et le samedi à 20h30 le dimanche à 14h30. .

Salle des fêtes Rue Veillon Céaux 50220 Manche Normandie +33 6 83 29 58 37 latroupment@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre Le Père-Noël est une ordure

L’événement Théâtre Le Père-Noël est une ordure Céaux a été mis à jour le 2026-03-02 par OT MSM Normandie BIT Genêts