Théâtre Le Père-Noël est une ordure Salle des fêtes Céaux

Théâtre Le Père-Noël est une ordure
Salle des fêtes Rue Veillon Céaux Manche
Début : Vendredi Vendredi 2026-03-27
fin : 2026-03-29
Même au printemps ces aventures cultes d’un soir de Noël vous feront vivre avec nous un bon moment de détente et de rire. A revoir sans modération !
Rendez-vous le vendredi et le samedi à 20h30 le dimanche à 14h30. .
Salle des fêtes Rue Veillon Céaux 50220 Manche Normandie +33 6 83 29 58 37 latroupment@laposte.net
