Théâtre Le père noël est une ordure Montreuil-Bellay

Le Père Noël est une ordure La cultissime pièce revisitée par les Anges de la Citadelle.

On y touche ou pas…On regarde la énième rediffusion à la télé. On en oublierait presque la première représentation le 1er octobre 1979 par la troupe du Splendid dans sa version théâtre !

Les personnages, les répliques sont cultes. Cette pièce existe, un véritable monument à revisiter sans en perdre la substance. Une fois n’est pas coutume, l’écriture est faite…Il reste le chapitre de la mise en scène avec son lot de comédiens et d’interprétations.

Samedi 15 novembre 2025 à partir de 20h30. .

Le Père Noël est une ordure The cult play revisited by Les Anges de la Citadelle.

Le Père Noël est une ordure Das kultige Stück neu interpretiert von den Engeln der Zitadelle.

Le Père Noël est une ordure L’opera cult rivisitata dalle Anges de la Citadelle.

Le Père Noël est une ordure La obra de culto revisitada por los Anges de la Citadelle.

