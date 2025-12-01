Théâtre « Le Père Noël voit rouge » LOURDES Lourdes

Pour la saison culturelle 2025 2026, « Le Père Noël voit rouge » au Palais des Congrès de Lourdes le dimanche 21 décembre 2025 à 16h30 !

Le Père Noël en personne pose, à Lourdes, sa hotte bien remplie… de questions ! Invité pour rencontrer les enfants, il doit faire face à un monde ultra-moderne, pas toujours tendre réchauffement climatique qui fait fondre la banquise de ses rennes, frontières pas très accueillantes, géants du commerce plus rapide que lui et réseaux sociaux en mode potins de lutins. Pas simple pour un vieux barbu ! Face à ces défis, le rire et l’esprit de Noël triompheront, emportant le public dans un tourbillon joyeux et malicieux. De quoi réchauffer les cœurs !

Cie Les Improsteurs création 2025.

Jeune public, en famille.

Durée 50 minutes

Spectacle gratuit, sur réservation aux coordonnées ci-dessous.

LOURDES Avenue Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 54 57 culture@ville-lourdes.fr

English :

For the 2025 2026 cultural season, « Le Père Noël voit rouge » at the Palais des Congrès de Lourdes on Sunday, December 21, 2025 at 4:30pm!

In Lourdes, Santa Claus himself brings his sack full of questions! Invited to meet the children, he has to deal with an ultra-modern world that’s not always kind: global warming that’s melting his reindeer’s ice floe, borders that aren’t very welcoming, trading giants that are faster than he is, and social networks in elfin gossip mode. No easy task for an old bearded man! In the face of these challenges, laughter and the Christmas spirit will triumph, carrying the audience along in a whirlwind of merriment and mischief. A real heart-warmer!

Cie Les Improsteurs creation 2025.

For young audiences and families.

Running time: 50 minutes

Free show, booking required. Contact us below.

German :

Für die Kultursaison 2025 2026, « Der Weihnachtsmann sieht rot » im Palais des Congrès in Lourdes am Sonntag, den 21. Dezember 2025 um 16.30 Uhr!

Der Weihnachtsmann selbst stellt in Lourdes seinen prall gefüllten Sack ab… mit Fragen! Eingeladen, um die Kinder zu treffen, muss er sich mit einer ultramodernen Welt auseinandersetzen, die nicht immer zärtlich ist: globale Erwärmung, die die Eisschollen seiner Rentiere schmelzen lässt, nicht sehr gastfreundliche Grenzen, Handelsriesen, die schneller sind als er und soziale Netzwerke im Wichtelklatsch-Modus. Keine leichte Aufgabe für einen alten, bärtigen Mann! Angesichts dieser Herausforderungen werden das Lachen und der Geist der Weihnacht triumphieren und das Publikum in einen fröhlichen und schelmischen Strudel ziehen. So werden die Herzen erwärmt!

Cie Les Improsteurs Uraufführung 2025.

Junges Publikum, in der Familie.

Dauer: 50 Minuten

Kostenlose Aufführung, Reservierung unter den unten angegebenen Kontaktdaten erforderlich.

Italiano :

Per la stagione culturale 2025-2026, « Le Père Noël voit rouge » (Babbo Natale vede rosso) al Palais des Congrès di Lourdes domenica 21 dicembre 2025 alle 16.30!

Babbo Natale in persona arriva a Lourdes con il suo sacco pieno di domande! Invitato a incontrare i bambini, deve confrontarsi con un mondo ultramoderno che non è sempre gentile: il riscaldamento globale che sta sciogliendo la banchisa delle sue renne, le frontiere che non sono molto accoglienti, i giganti del commercio al dettaglio che sono più veloci di lui e i social network in modalità elfo pettegolo. Non è un compito facile per un vecchio barbuto! Di fronte a queste sfide, le risate e lo spirito natalizio trionferanno, trascinando il pubblico in un vortice di allegria e di malizia. Riscalderà sicuramente i cuori!

Cie Les Improsteurs creato nel 2025.

Per un pubblico giovane e per le famiglie.

Durata: 50 minuti

Spettacolo gratuito, su prenotazione.

Espanol :

Para la temporada cultural 2025 2026, « Le Père Noël voit rouge » (Papá Noel ve rojo) en el Palacio de Congresos de Lourdes, el domingo 21 de diciembre de 2025 a las 16.30 horas

El mismísimo Papá Noel llega a Lourdes con su saco lleno de preguntas Invitado a reunirse con los niños, deberá enfrentarse a un mundo ultramoderno que no siempre es amable: un calentamiento global que derrite la banquisa de sus renos, fronteras poco acogedoras, gigantescos comercios más rápidos que él y redes sociales en modo cotilleo élfico. Nada fácil para un viejo barbudo Frente a estos desafíos, la risa y el espíritu navideño triunfarán, arrastrando al público en un torbellino de alegría y picardía. Sin duda, ¡calentará los corazones!

Cie Les Improsteurs creado en 2025.

Para público joven y familias.

Duración: 50 minutos

Espectáculo gratuito, previa reserva, datos de contacto más abajo.

