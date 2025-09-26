Théâtre « Le Petit Cabaret des îlets » médiathèque Chambon-sur-Voueize
médiathèque 3 Avenue George Clémenceau Chambon-sur-Voueize Creuse
Gratuit
Début : 2025-09-26
fin : 2025-09-26
2025-09-26
Centre dramatique national de Montluçon, région Auvergne-Rhône-Alpes direction Carole Thibaut, Théâtre » Le petit cabaret des îlets » Pascal Antonini et Carole Thibaut.
Dès 14ans + Apéro partagé; .
médiathèque 3 Avenue George Clémenceau Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 66 21 mediathequechambon@creuseconfluence.com
