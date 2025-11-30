Théâtre: Le petit chapeau rond rouge. 24 rue monnaie vieille Montélimar
Théâtre: Le petit chapeau rond rouge. 24 rue monnaie vieille Montélimar dimanche 30 novembre 2025.
Théâtre: Le petit chapeau rond rouge.
24 rue monnaie vieille, Montélimar
Tarif : 13 – 13 – EUR
Début : 2025-11-30 15:00:00
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Spectacle jeune public à partir de 5 ans. Préparez-vous à plonger dans un univers théâtral loufoque où rien ne se passe comme prévu !
« Une comédie haute en couleur qui fera rire aux éclats toute la famille ! »
24 rue monnaie vieille 16 boulevard de rochecourbe, boulevard de rochecourbe Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 07 78 74 compagnietracnart@gmail.com
English :
A show for young audiences, ages 5 and up. Get ready to plunge into a zany theatrical universe where nothing goes according to plan!
« A colorful comedy that will have the whole family laughing out loud!
German :
Theaterstück für junges Publikum ab 5 Jahren. Bereiten Sie sich darauf vor, in eine verrückte Theaterwelt einzutauchen, in der nichts so läuft, wie es geplant war!
« Eine farbenfrohe Komödie, bei der die ganze Familie lauthals lachen wird! »
Italiano :
Uno spettacolo per il giovane pubblico dai 5 anni in su. Preparatevi a immergervi in un universo teatrale bizzarro dove nulla va secondo i piani!
« Una commedia colorata che farà ridere a crepapelle tutta la famiglia!
Espanol :
Un espectáculo para público infantil a partir de 5 años. Prepárate para sumergirte en un alocado universo teatral donde nada sale según lo previsto
« Una comedia llena de color que hará reír a carcajadas a toda la familia
