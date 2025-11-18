Théâtre Le petit chaperon rouge

Centre Culturel Aragon, Oyonnax

Tarif : 6.5 EUR

18 novembre 2025, 19:00

Par Das Plateau Quand les filles savent, les loups n’ont qu’à se bien tenir !

Par Das Plateau When girls know, wolves behave!

Von Das Plateau: Wenn Mädchen wissen, was sie tun, haben Wölfe nichts zu lachen!

Par Das Plateau: Quando le ragazze sanno, i lupi si comportano bene!

Par Das Plateau: ¡Cuando las chicas saben, los lobos se comportan!

