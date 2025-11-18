Théâtre Le petit chaperon rouge Centre Culturel Aragon Oyonnax
Théâtre Le petit chaperon rouge
Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax Ain
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR
Début : 2025-11-18 19:00:00
fin : 2025-11-18
2025-11-18
Par Das Plateau Quand les filles savent, les loups n’ont qu’à se bien tenir !
Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 81 96 80 accueil.centreculturel@oyonnax.fr
English :
Par Das Plateau When girls know, wolves behave!
German :
Von Das Plateau: Wenn Mädchen wissen, was sie tun, haben Wölfe nichts zu lachen!
Italiano :
Par Das Plateau: Quando le ragazze sanno, i lupi si comportano bene!
Espanol :
Par Das Plateau: ¡Cuando las chicas saben, los lobos se comportan!
