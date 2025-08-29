Théâtre Le Petit Chaperon Rouge Place de la Résistance Saint-Brieuc

Théâtre Le Petit Chaperon Rouge Place de la Résistance Saint-Brieuc vendredi 13 mars 2026.

Théâtre Le Petit Chaperon Rouge

Place de la Résistance La Passerelle Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:00:00

fin : 2026-03-13 21:00:00

Date(s) :

2026-03-13

Promenons-nous…

S’inspirant de la version des frères Grimm, le collectif Das Plateau nous donne à voir un petit chaperon rouge loin d’être une petite fille imprudente ou naïve, mais au contraire vaillante et courageuse, déjouant le sort. Porté par deux comédiens, ce récit initiatique invite à une expérience magique, tissée de filtres et de miroirs où le mystère de l’enfance aime à se perdre dans le bruissement des arbres. Un spectacle envoûtant et émancipateur qui affirme le droit au plaisir, à la liberté et à la peur. À savourer à tout âge !

Spectacle conseillé à partir de 5 ans. .

Place de la Résistance La Passerelle Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 18 40

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre Le Petit Chaperon Rouge Saint-Brieuc a été mis à jour le 2025-08-29 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme