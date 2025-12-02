Théâtre Saint-Lô > Le petit fugitif

Rue Octave Feuillet Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02 20:30:00

fin : 2025-12-02

Date(s) :

2025-12-02

Rendez-vous au théâtre de Saint-Lô le 2 décembre prochain pour le spectacle Le petit fugitif !

CIE INIGO MONTOYA.

Attention, grand moment en perspective avec ce ciné-concert ! Précurseur de la Nouvelle Vague, tourné caméra à l’épaule, Le Petit Fugitif est filmé à hauteur d’enfants, de leurs espiègleries jusqu’à leurs tourments. Réalisé en 1953, par Morris Engel et Ruth Orkin, quelques années avant Les 400 Coups qui lui doit beaucoup, Le Petit Fugitif raconte la fugue du petit Joey, une journée durant, à la suite d’une mauvaise blague des copains de son grand-frère, à Coney Island, immense parc d’attraction newyorkais en bord de mer. Le trio Iñigo Montoya mêle musique de chambre, boucles électroniques et bruitages psychédéliques, pour faire découvrir le chef d’œuvre sous un jour nouveau. Accompagnés de Clémentine Buonomo au cor anglais, Quentin Convard et Pierre Plantin associent la pop électronique, les mélodies torturées et le psychédélisme parfois lyrique de leurs compositions aux dialogues et aux bruitages originaux du film. Un vrai moment de cinéma sur grand écran et une immersion musicale fantastique !

Dès 8 ans 20h30 Durée 1h20. .

Rue Octave Feuillet Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 57 11 49

English : Théâtre Saint-Lô > Le petit fugitif

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre Saint-Lô > Le petit fugitif Saint-Lô a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Saint-Lô