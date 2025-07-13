Théâtre Le Petit Prince Théâtre de l’Hôtel de Ville Le Havre

Théâtre Le Petit Prince

Théâtre de l'Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-04-08 19:30:00

fin : 2026-04-08

2026-04-08

Dans une mise en scène immersive, Le Petit Prince fait revivre la magie du célèbre conte et rappelle, à tout âge, l’essentiel aimer, rencontrer, s’émerveiller.

À travers le récit de son voyage, le Petit Prince livre son interprétation des choses essentielles de la vie l’amitié, l’amour, la rencontre, la perte, la préciosité des relations humaines…

Dans une scénographie magique augmentée, l’histoire du Petit Prince prend vie au sein d’un univers graphique animé puisant dans l’onirisme de l’œuvre, à mi-chemin entre le réel et le virtuel. Tous les âges y trouvent leur compte il ne vous reste plus qu’à embarquer dans ce seul en scène fidèle au chef d’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry !

À partir de 7 ans Durée 1h05

Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 45 74

