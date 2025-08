Théâtre LE PETIT PRINCE L’échiquier Pouzauges

Le chef d’uvre d’Antoine de Saint-Exupéry à (re)découvrir en famille !

Le Petit Prince est un livre pour enfants écrit à l’intention des grandes personnes. Antoine de Saint Exupéry

L’avion tombe dans le Sahara. L’aviateur rencontre alors un enfant venu des étoiles

A travers le récit de son voyage, le Petit Prince livre son interprétation des choses essentielles de la vie l’amitié, l’amour, la rencontre, la perte, la préciosité des relations humaines

Dans une scénographie magique augmentée, l’histoire du Petit Prince prend vie au sein d’un univers graphique animé puisant dans l’onirisme de l’uvre, à mi-chemin entre le réel et le virtuel. Tous les âges y trouvent leur compte il ne vous reste plus qu’à embarquer dans ce seul en scène fidèle au chef d’uvre d’Antoine de Saint Exupéry ! .

English :

Antoine de Saint-Exupéry?s masterpiece for the whole family to (re)discover!

German :

Das Meisterwerk von Antoine de Saint-Exupéry zum (Wieder-)Entdecken für die ganze Familie!

Italiano :

Il capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry da (ri)scoprire per tutta la famiglia!

Espanol :

La obra maestra de Antoine de Saint-Exupéry para (re)descubrir en familia

