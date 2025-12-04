Théâtre Le Petit Prince Théâtre Municipal Armand Salon-de-Provence

Théâtre Le Petit Prince

Le Petit Prince vient d’une planète à peine plus grande que lui sur laquelle il y a des baobabs et une fleur très précieuse, une rose, qui fait sa coquette et dont il se sent responsable.

Il a aussi visité d’autres planètes et rencontré des gens très importants et surtout, il a rencontré l’aviateur, échoué en plein désert du Sahara. Alors, il lui a demandé S’il vous plaît… dessine moi un mouton ! À travers le récit de son voyage, le Petit Prince livre son interprétation des choses essentielles de la vie.

Dans une scénographie magique augmentée, l’histoire du Petit Prince prend vie au sein d’un univers graphique animé puisant dans l’onirisme de l’œuvre, à mi-chemin entre le réel et le virtuel. Tous les âges y trouvent leur compte il ne vous reste plus qu’à embarquer dans ce seul en scène fidèle au chef d’œuvre d’Antoine de Saint Exupéry !



