Théâtre Le Petit Prince Saumur

Théâtre Le Petit Prince

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 16:00:00

fin : 2025-11-16 17:05:00

Date(s) :

2025-11-16

Le Petit Prince est un livre pour enfants écrit à l’intention des grandes personnes. Antoine de Saint-Exupéry

Ce deuxième temps dédié aux familles vous fait découvrir le chef d’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry qui a remporté un grand succès à la Scala à Paris l’hiver dernier! L’avion tombe dans le Sahara. L’aviateur rencontre alors un enfant venu des étoiles… À travers le récit de son voyage, le Petit Prince livre son interprétation des choses essentielles de la vie: l’amitié, l’amour, la rencontre, la perte, la préciosité des relations humaines…

Dans une scénographie magique augmentée, l’histoire du Petit Prince prend vie au sein d’un univers graphique animé puisant dans l’onirisme de l’œuvre, à mi-chemin entre le réel et le virtuel. Tous les âges y trouvent leur compte: il ne vous reste plus qu’à embarquer dans ce seul en scène fidèle au chef d’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry avec la merveilleuse comédienne Hoël Le Corre!

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 16 novembre 2025 de 16h à 17h05. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 53 93 50 00

English :

The Little Prince is a children?s book written for grown-ups Antoine de Saint-Exupéry

German :

Der Kleine Prinz ist ein Buch für Kinder, das für große Menschen geschrieben wurde. Antoine de Saint-Exupéry

Italiano :

Il Piccolo Principe è un libro per bambini scritto per gli adulti Antoine de Saint-Exupéry

Espanol :

El Principito es un libro infantil escrito para adultos Antoine de Saint-Exupéry

