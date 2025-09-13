Théâtre Le pire Noël n’existe pas ! A la salle des fêtes Lannemezan

A la salle des fêtes 231 rue Thiers Lannemezan Hautes-Pyrénées

Après « Crise en quarantaine », retrouvez Fred et Michel pour de nouvelles aventures ! Une comédie emballée par Adrien Benech & Marc Duranteau.

Après cinq années d’absence, Michel retrouve Fred pour les fêtes de Noël. Leurs comptes en banque étant aussi vides que les caisses de l’Etat, une opportunité inattendue va pouvoir les sortir de l’impasse.

Mais pour cela, ils vont devoir faire preuve d’imagination car pour toucher le jackpot, ils auront pour mission de créer un spectacle de Noël ! Ils auront 3 jours pour relever le défi et faire naître la magie de Noël.

Si le Pire Noël n’existait pas, il faudrait l’inventer… Fred et Michel vont s’en charger ! Quand Joyeux Noël rime avec Joyeux Bordel !

Tarifs 15€ Normal, 8€ réduit (moins de 18 ans, minimas sociaux), gratuit moins de 12 ans

Renseignements et réservation 05 62 99 13 59 / serviceculturel@mairie-lannemezan.fr

Réservation en ligne https://www.billetweb.fr/le-pire-noel-nexiste-pas .

A la salle des fêtes 231 rue Thiers Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 13 59 serviceculturel@mairie-lannemezan.fr

English :

After « Crise en quarantaine », Fred and Michel are back for new adventures! A comedy wrapped by Adrien Benech & Marc Duranteau.

After a five-year absence, Michel reunites with Fred for the Christmas holidays. With their bank accounts as empty as the state coffers, an unexpected opportunity may just get them out of their predicament.

But to do so, they’ll have to use their imagination: to hit the jackpot, they’ll have to create a Christmas show! They’ll have 3 days to rise to the challenge and bring the magic of Christmas to life.

If the Worst Christmas ever didn’t exist, we’d have to invent it… Fred and Michel will do just that! When Merry Christmas rhymes with Merry Mess!

German :

Nach « Crise en quarantaine » treffen Sie Fred und Michel für neue Abenteuer wieder! Eine Komödie, verpackt von Adrien Benech & Marc Duranteau.

Nach fünf Jahren Abwesenheit trifft Michel Fred für die Weihnachtsfeiertage wieder. Da ihre Bankkonten so leer sind wie die Staatskassen, kann eine unerwartete Gelegenheit den beiden aus der Patsche helfen.

Um den Jackpot zu knacken, müssen sie eine Weihnachtsshow auf die Beine stellen! Sie haben drei Tage Zeit, um die Herausforderung anzunehmen und den Weihnachtszauber zu entfachen.

Wenn es das Schlechteste Weihnachten nicht gäbe, müsste man es erfinden … Fred und Michel werden sich darum kümmern! Wenn sich Frohe Weihnachten auf Frohe Scheiße reimt!

Italiano :

Dopo « Crise en quarantaine », unitevi a Fred e Michel per nuove avventure! Una commedia confezionata da Adrien Benech & Marc Duranteau.

Dopo cinque anni di assenza, Michel si riunisce a Fred per Natale. Con i conti in banca vuoti come le casse dello Stato, un’opportunità inaspettata potrebbe farli uscire dalla loro situazione.

Ma per farlo, dovranno usare l’immaginazione: per vincere il jackpot, dovranno creare uno spettacolo natalizio! Avranno 3 giorni per raccogliere la sfida e dare vita alla magia del Natale.

Se il peggior Natale di sempre non esistesse, dovremmo inventarlo… Fred e Michel faranno proprio questo! Quando Buon Natale fa rima con Buon Disordine!

Espanol :

Después de « Crise en quarantaine », ¡acompaña a Fred y Michel en nuevas aventuras! Una comedia de Adrien Benech y Marc Duranteau.

Tras cinco años de ausencia, Michel se reencuentra con Fred por Navidad. Con sus cuentas bancarias tan vacías como las arcas del Estado, una oportunidad inesperada puede sacarles de su apuro.

Pero para ello tendrán que hacer uso de su imaginación, porque para llevarse el premio gordo, ¡tendrán que crear un espectáculo navideño! Tendrán 3 días para superar el reto y dar vida a la magia de la Navidad.

Si no existiera la Peor Navidad de la Historia, habría que inventarla… Fred y Michel van a hacerlo Cuando Feliz Navidad rima con ¡Feliz Lío!

